3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SG Dynamo Dresden, 0:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 76. Minute stellte Bielefeld personell um: Per Doppelwechsel kamen Aygün Yildirim und Marius Wörl auf den Platz und ersetzten Nicklas Shipnoski und Merveille Biankadi. Das 1:0 von SG Dynamo Dresden stellte Niklas Hauptmann sicher (78.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Dynamo Dresden und DSC Arminia Bielefeld aus.