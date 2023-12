3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SG Dynamo Dresden (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Dynamo Dresden will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei der Arminia punkten. Letzte Woche gewann DSC Arminia Bielefeld gegen den TSV 1860 München mit 2:0. Damit liegt Bielefeld mit 25 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Dresden strich am Sonntag drei Zähler gegen den MSV Duisburg ein (4:2). Gelingt die Wiedergutmachung? Die Arminia möchte den letzten Auftritt, als man gegen SG Dynamo Dresden verlor (1:3), vergessen machen.

Bei Bielefeld ist die Hintermannschaft mit 30 Gegentreffern anfällig, während man in der Offensive durch die Bilanz von 32 Tore zu überzeugen weiß. Die Gastgeber stehen aktuell auf Position 13 und haben in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer DSC Arminia Bielefeld als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 45 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Arminia weist bisher insgesamt sechs Erfolge, sieben Unentschieden sowie sechs Pleiten vor. In den jüngsten fünf Auftritten brachte Bielefeld nur einen Sieg zustande.