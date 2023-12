3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – TSV 1860 München, 2:0 (2:0)

Merveille Biankadi brachte 1860 in der zwölften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Mit dem rechten Fuß baute Fabian Klos den Vorsprung von Bielefeld in der 24. Minute aus. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Beim TSV 1860 München kam zu Beginn der zweiten Hälfte Kilian Ludewig für Niklas Lang in die Partie. Der Unparteiische Daniel Schlager schickte Maximilian Großer von DSC Arminia Bielefeld mit Rot zum Duschen (64.). In der 74. Minute stellte die Arminia personell um: Per Doppelwechsel kamen Henrik Koch und Can Özkan auf den Platz und ersetzten Klos und Manuel Wintzheimer. Bielefeld stellte 1860 ein Bein: Die Gäste musste sich trotz numerischer Überlegenheit mit 0:2 geschlagen geben.