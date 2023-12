3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – TSV 1860 München (Sonntag, 16:30 Uhr)

Die Arminia will nach fünf Spielen ohne Sieg gegen 1860 endlich wieder einen Erfolg landen. Mit einem 2:2-Unentschieden musste sich Bielefeld kürzlich gegen Hallescher FC zufriedengeben. Bei Borussia Dortmund II gab es für den TSV 1860 München am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage.

DSC Arminia Bielefeld zeigt in der Offensive mit 30 geschossenen Toren große Qualität. In der Abwehr, die 30 Gegentreffer kassierte, gibt es indes Steigerungspotential. Am liebsten teilen die Gastgeber die Punkte. Da man aber auch sechsmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Kein einziger Sieg in den letzten fünf Spielen! Die Arminia kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.