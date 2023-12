3. Liga: Künftig weniger TV-Gelder ohne Rasenheizung

Vereinen ohne Rasenheizung werden in der 3. Fußball-Liga künftig die TV-Gelder gekürzt. Dem in Absprache mit den Klubs entworfenen Antrag des Ausschusses 3. Liga stimmte das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei seiner Sitzung am Freitag zu.