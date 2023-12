3. Liga: SG Dynamo Dresden – SpVgg Unterhaching, 2:1 (1:1)

Das Heimteam ging durch Jakob Lemmer in der 32. Minute in Führung. Kurz vor der Pause stellte Timo Gerach noch Claudio Kammerknecht von Dresden mit glatt Rot vom Platz (41.). In der 42. Minute verwandelte Patrick Hobsch dann einen Elfmeter für Unterhaching zum 1:1. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Wenig später kamen Lucas Cueto und Tom Zimmerschied per Doppelwechsel für Lemmer und Paul Will auf Seiten von SG Dynamo Dresden ins Match (72.). Durch einen Elfmeter von Stefan Kutschke gelang Dynamo Dresden das Führungstor. Ein starker Auftritt ermöglichte Dresden am Sonntag trotz Unterzahl einen 2:1-Erfolg gegen Haching.