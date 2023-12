3. Liga: SpVgg Unterhaching – SC Preußen Münster (Samstag, 16:30 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft SpVgg Unterhaching auf SC Preußen Münster. Bei SG Dynamo Dresden gab es für Unterhaching am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Letzte Woche siegte SC Preußen Münster gegen den SC Verl mit 3:1. Damit liegt Münster mit 25 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld.