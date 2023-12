3. Liga: SpVgg Unterhaching – SSV Jahn Regensburg, 1:2 (1:0)

Markus Schwabl brachte Regensburg in der 22. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Die Pausenführung von Unterhaching fiel knapp aus. Der SSV Jahn Regensburg kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Tobias Eisenhuth, Bryan Hein und Florian Ballas standen jetzt Niclas Anspach, Elias Huth und Robin Ziegele auf dem Platz. Für das erste Tor des Gasts war Noah Ganaus verantwortlich, der in der 56. Minute das 1:1 besorgte. Huth traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für den Spitzenreiter (62.). Am Ende punktete der SSV dreifach bei Haching.