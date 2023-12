3. Liga: SpVgg Unterhaching – SSV Jahn Regensburg (Dienstag, 19:00 Uhr)

Unterhaching hat am kommenden Dienstag keinen Geringeren als Regensburg zum Gegner. Letzte Woche gewann SpVgg Unterhaching gegen SC Preußen Münster mit 3:2. Damit liegt Haching mit 28 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Der SSV Jahn Regensburg trennte sich im vorigen Match 2:2 vom 1. FC Saarbrücken. Nachdem im Hinspiel kein Sieger zwischen dem SSV und Unterhaching ermittelt wurde (1:1), hoffen nun beide Teams auf einen Sieg.

Mehr als Platz acht ist für Haching gerade nicht drin. Wer den Gastgeber besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 18 Gegentreffer kassierte SpVgg Unterhaching. Unterhaching weist bisher insgesamt sieben Erfolge, sieben Unentschieden sowie vier Pleiten vor. Zuletzt lief es recht ordentlich für Haching – zehn Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.

Mit 42 Punkten steht Regensburg auf dem Platz an der Sonne. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Gäste ist die funktionierende Defensive, die erst 16 Gegentreffer hinnehmen musste. Der SSV Jahn Regensburg verbuchte zwölf Siege, sechs Unentschieden und eine Niederlage auf der Habenseite. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SSV selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.