3. Liga: SV Sandhausen – SV Waldhof Mannheim, 3:0 (1:0)

Nach nur 22 Minuten verließ Sebastian Stolze vom SV Sandhausen das Feld, Tim Maciejewski kam in die Partie. Yassin Ben Balla brachte den SV Waldhof Mannheim in der 38. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Sandhäuser, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 66. Minute stellte Waldhof personell um: Per Doppelwechsel kamen Samuel Abifade und Berkan Taz auf den Platz und ersetzten Jalen Hawkins und Pascal Sohm. Franck Evina versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für Sandhausen (84.). Mit dem linken Fuß baute Maciejewski den Vorsprung der Gastgeber in der 94. Minute aus. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Sandhausen am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Mannheim.