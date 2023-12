"Es ist ein Trauerspiel": Unruhe bei 1860 München! Kommt Antwerpen?

Es sind ausgerechnet in der besinnlichen Weihnachtszeit mal wieder turbulente Tage an der Grünwalder Straße. Nicht nur, dass es sportlich sehr enttäuschend läuft und viele Fans mittlerweile nur noch teilnahmslos zuschauen - nicht zum ersten Mal sorgen die Münchner für Themen fernab des Rasens. Und oft sind es hausgemachte Probleme.

Einst war der Münchner Klub sogar stärker als der FC Bayern, agierte dann zwischen 1994 und 2004 in der Bundesliga zumindest noch ansatzweise auf Augenhöhe mit dem Rivalen, ehe der Absturz folgte.

Nach Absage in der 3. Liga: Polizei gibt Entwarnung

Löwen-Ikone: „Ich habe Angst um 1860″

„Es ist gerade wieder ein Trauerspiel, was sich bei 1860 abspielt. Das hat man sich anders vorgestellt“, sagt der frühere Löwen-Stürmer Bernhard Winkler im Gespräch mit SPORT1 . „Natürlich wusste man, dass man nicht oben mitspielen kann, aber dass es dann so läuft, hätte keiner gedacht. Ich habe auf einen Platz im gesicherten Mittelfeld gehofft.“

Winkler betont: „Es wird eng und ich habe Angst um 1860. Es geht um den Klub. Die Löwen gehören mittelfristig in die Zweite Liga.“

Im Sommer war erst spät Geld zur Verfügung und es gab auch keinen Sportdirektor. „Es war von Anfang an nicht leicht. Es müssen nicht immer die besten Spieler sein, eine Mannschaft muss sich nur finden. Ich habe große Bauchschmerzen“, meint Winkler, der wie einst Bayern Münchens Sturm-Legende Gerd Müller zu seiner aktiven Zeit „Bomber“ genannt wurde.

Winkler: „… falls der große Knall kommt“

„Die Unruhe ist gerade wieder mal extrem groß und man weiß nicht, wer bei 1860 die Wahrheit sagt. Wen kannst du in diesem Verein noch vertrauen? Jeder versucht gerade seine Haut zu retten, dass er gut da steht, falls der große Knall kommt“, schimpft Winkler, der aktuell als Präventionstrainer arbeitet und gerne Teil eines Trainerteams sein würde - er hat die A-Lizenz.

Doch was kann die Lösung für 1860 sein? „Du brauchst eine klare Trennung zwischen dem sportlichen und dem wirtschaftlichen Bereich. Das muss 1860 wieder gelingen.“ Aktuell wird bei den Löwen wieder mal ein Cheftrainer gesucht. Maurizio Jacobacci wurde am 5. Dezember nach fünf Niederlagen in Serie entlassen. Der Schweizer war nur rund neun Monate im Amt.