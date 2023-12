Weihnachtsmeister: Regensburg gewinnt in Unterhaching

Jahn Regensburg hat sich mit einem wichtigen Sieg in die Winterpause der 3. Fußball-Liga verabschiedet und wird das Weihnachtsfest als Tabellenführer feiern. Der Zweitliga-Absteiger erkämpfte am Dienstagabend bei der SpVgg Unterhaching nach Rückstand ein 2:1 (0:1), nach zuletzt zwei Unentschieden punktete Regensburg damit wieder dreifach.

Noah Ganaus (56.) und Elias Huth (62.) drehten das Spiel in kürzester Zeit, zuvor hatte Markus Schwabl (23.) die Hachinger in Führung gebracht. Spitzenreiter Regensburg (45 Punkte) kann am Mittwoch nun nicht von Dynamo Dresden (40) eingeholt werden, die Sachsen treten zum Jahresabschluss bei Arminia Bielefeld an (19.00 Uhr/MagentaSport).