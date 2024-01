3. Liga: 1860 verkündet Trainer-Entscheidung

Was SPORT1 bereits am Vortag berichtete , ist nun offiziell: Der TSV 1860 München verkündete am Mittwoch, dass Argirios Giannakis ab sofort als neuer Cheftrainer der Münchner fungieren wird.

„Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und darauf, die Mannschaft, die Mitarbeiter und die Fans kennenzulernen“, wurde Giannikis in der Pressemitteilung der Löwen zitiert. „Wir haben in den nächsten Monaten eine Menge Arbeit vor uns. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden.“

„Ich freue mich, dass ich zu meinem Amtsantritt den neuen Cheftrainer des TSV 1860 München vorstellen kann. Argirios kennt von seinen Stationen in Essen und Athen die Arbeit in Traditionsvereinen mit einer großen Erwartungshaltung“, sagte Sechzigs neuer Sport-Geschäftsführer Dr. Christian Werner. „Seine Spielphilosophie ist es, das Heft des Handelns in die eigene Hand zu nehmen und trotz des Blicks auf eine stabile Defensive stets aktiven Fußball zu spielen. Dies sehe auch ich als das Ziel unseres Spiels und ich hoffe, dass sich unsere Fans an einer attraktiven Spielweise erfreuen können.“