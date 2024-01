Überraschung! Dieser Trainer soll 1860 übernehmen

Marco Antwerpen, der ebenfalls Kandidat für den Trainerjob war, bekam dagegen eine Absage. Das erfuhr SPORT1 exklusiv am Dienstagnachmittag. Am Montagabend hatte es in München ein Treffen zwischen dem 52-Jährigen, dem neuen Sport-Geschäftsführer Christian Werner, Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer und zwei Mitgliedern des Aufsichtsrates gegeben.

Antwerpen, der bis Mai 2022 Trainer beim 1. FC Kaiserslautern, wäre ein echter Drittligaexperte gewesen. Mit den Roten Teufeln, die er im Februar 2021 auf Platz 15 übernahm, schaffte er im ersten Jahr den Klassenerhalt und in der darauffolgenden Saison sogar die Relegation. Kurioserweise wurde er vor den beiden Spielen gegen Dynamo Dresden beurlaubt. Mit Eintracht Braunschweig war ihm 2020 der Aufstieg in die Zweite Liga gelungen.

Was passiert nun an der Grünwalder Straße? Die Zeit drängt. Am Mittwoch testen die Löwen um 14 Uhr auf dem Trainingsgelände an der Grünwalder Straße gegen die WSG Tirol. Da soll der neue Coach an der Seitenlinie stehen. Holger Bachthaler, der auch ein Kandidat bei den Löwen war, bleibt übrigens beim Regionalligisten FV Illertissen.