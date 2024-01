3. Liga: SC Preußen Münster – DSC Arminia Bielefeld, 2:1 (1:1)

Vor 11.744 Zuschauern ging DSC Arminia Bielefeld in Front: Merveille Biankadi war vom Punkt erfolgreich. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Daniel Kyerewaa zum Ausgleich für Münster. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 58. Minute stellte die Arminia personell um: Per Doppelwechsel kamen Nicklas Shipnoski und Manuel Wintzheimer auf den Platz und ersetzten Sam Schreck und Monju Momuluh. Joel Grodowski traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für SC Preußen Münster (67.). Als Schiedsrichter Lars Erbst die Partie abpfiff, reklamierten die Gastgeber schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.