3. Liga: SpVgg Unterhaching – Sport-Club Freiburg II, 1:0 (1:0)

Mathias Fetsch brachte Freiburg II in der 16. Minute ins Hintertreffen. Der Gast war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Wenig später kamen Pascal Fallmann und Ji-han Lee per Doppelwechsel für Philip Fahrner und Ryan Johansson auf Seiten des Schlusslichts ins Match (79.). Schlussendlich pfiff Referee Felix Weller das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. SpVgg Unterhaching brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.