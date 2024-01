3. Liga: SSV Jahn Regensburg – DSC Arminia Bielefeld (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Arminia konnte in den letzten drei Spielen nicht punkten. Mit dem SSV wartet am Samstag auch noch ein starker Gegner. Am letzten Spieltag nahm Regensburg gegen Borussia Dortmund II die zweite Niederlage in dieser Spielzeit hin. Die neunte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Bielefeld gegen SSV Ulm 1846. Nachdem im Hinspiel kein Sieger zwischen DSC Arminia Bielefeld und dem SSV Jahn Regensburg ermittelt wurde (1:1), hoffen nun beide Teams auf einen Sieg.