3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – FC Viktoria Köln, 0:2 (0:1)

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des FC Viktoria Köln. Der Gast setzte sich mit einem 2:0 gegen DSC Arminia Bielefeld durch. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Viktoria wurde der Favoritenrolle gerecht. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Michael Schultz mit dem 1:0 für Vikt. Köln zur Stelle (45.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der FC Viktoria Köln, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 59. Minute stellte die Arminia personell um: Per Doppelwechsel kamen Leandro Putaro und Nicklas Shipnoski auf den Platz und ersetzten Nassim Boujellab und Kaito Mizuta. David Philipp versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für Viktoria (79.). Die 0:2-Heimniederlage von Bielefeld war Realität, als Referee Richard Hempel die Partie letztendlich abpfiff.