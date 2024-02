3. Liga: SG Dynamo Dresden – Rot-Weiss Essen, 2:2 (1:2)

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 30.387 Zuschauern besorgte Cedric Harenbrock bereits in der siebten Minute die Führung des Gasts. Dynamo Dresden hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Tom Zimmerschied den Ausgleich (11.). Wenig später verwandelte Thomas Eisfeld einen Freistoß zum 2:1 zugunsten von Rot-Weiss Essen (34.). Essen nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 47. Minute sicherte Zimmerschied seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. In der 70. Minute stellte Dresden personell um: Per Doppelwechsel kamen Jakob Lemmer und Robin Meißner auf den Platz und ersetzten Dennis Borkowski und Stefan Kutschke. Rot-Weiss Essen stellte in der 75. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Nils Kaiser, Sascha Voelcke und Leonardo Vonić für Eisfeld, Lucas Brumme und Ron Berlinski auf den Platz. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. SG Dynamo Dresden und Essen spielten unentschieden.