3. Liga: Irre! Mannheimer 6:1-Sieg nach Pausenrückstand gegen die SpVgg Unterhaching

Aaron Keller brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit 1:0 in Front (45.+2). Nach Vorlage von Maurice Krattenmachen erzielte Keller sehenswert die Gästeführung. Antwerpen schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn nach dem schwachen ersten Durchgang traf Samuel Abifade in der 51. Minute zum 1:1.