Fabian Klos: "Ich habe mich bei ihm sehr getäuscht"

Jonathan Clauss schaffte den Sprung von Arminia Bielefeld bis in die französische Nationalmannschaft. Seinem ehemaligen Mitspieler hatte Fabian Klos diese Entwicklung nicht wirklich zugetraut.

Im Podcast Copa TS von Tommi Schmitt erklärte er: „Ich muss leider gestehen, dass ich mich bei ihm sehr getäuscht habe. Beim Probetraining habe ich gedacht: Oh Gott, den kannst du nicht gebrauchen.“

Clauss wechselte 2018 auf die Bielefelder Alm. Mit fünf Toren und acht Vorlagen trug der Franzose maßgeblich zur Rückkehr in die Bundesliga 2020 bei.

„Ich finde es sehr bemerkenswert, dass Jo es bis in die Nationalmannschaft Frankreichs geschafft hat. Aber ich gratuliere ihm ausdrücklich und sage: Das ist etwas, was er sich erarbeitet und was er sich absolut verdient hat.“