3. Liga: Neuzugang Lex-Tyger Lobinger hebt ab und startet durch

Lex-Tyger Lobinger hat bei Viktoria Köln den perfekten Neuanfang gefeiert. Nach schwierigen Jahren in der 2. Bundesliga, in denen er nie richtig Fuß fassen konnte, könnte ein spektakuläres Fallrückziehertor einen Wendepunkt seiner Karriere markieren.

„Ich glaube, man trifft den nicht immer so. Es hat sich in dem Moment gut angefühlt, und ja, ich bin dankbar, dass er da reingegangen ist“, so Lobinger weiter. Der Treffer könnte ihm nicht nur eine Nominierung für das „Tor des Monats August“ einbringen, sondern auch neues Selbstbewusstsein verleihen - und damit einen Schlüsselmoment in der Karriere darstellen.