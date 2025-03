Razzia nach Attacke von Hansa-Fans auf Sonderzug

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung an einem Sonderzug von Fans der beiden Drittligisten Hansa Rostock und Rot-Weiss Essen im Oktober hat die Bundespolizei am Dienstag Wohnungen von 31 Verdächtigen durchsucht. Das bestätigte eine Polizeisprecherin auf SID -Nachfrage.

Die Razzia erstreckte sich demnach auf mehrere Objekte in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen sowie jeweils ein Objekt in Berlin und Brandenburg.

Hansa-Chaoten attackieren Sonderzug

Der volle Zug mit etwa 780 Fans aus Essen, darunter Familien und Kinder, war am 26. Oktober 2024 zwischen Berlin und Rostock nahe dem Ort Gransee in Brandenburg durch eine Notbremsung gestoppt worden.

Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Ermittler finden zwei Kugelbomben in Essen

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge wurden in Essen „zwei Kugelbomben in einem Wohnzimmer“ gefunden. Hinzu kamen eine „Übungshandgranate“ in Rostock, ein Butterfly-Messer und eine Luftdruckpistole mit Prüfzeichen in Essen.