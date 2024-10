"Rote Linie überschritten": Bosse-Beben bei Traditionsverein

Der F.C. Hansa Rostock steht vor einem Umbruch im Aufsichtsrat: Fünf langjährige Mitglieder haben am Montag ihren Rücktritt erklärt. Die Entscheidung kommt nach einem Angriff auf einen Sonderzug mit Fans von Rot-Weiss Essen und weiteren Vorfällen, die für die Verantwortlichen die Grenzen des Möglichen überschritten.

In einer Stellungnahme betonten Rainer Lemmer, Christian Stapel, Henryk Bogdanow, Frank Schollenberger und Immanuel Fuhrmann die Werte, für die sie stehen: „Zusammenhalt, Fairness, Tradition, Weltoffenheit und Respekt.“ Doch in letzter Zeit habe sich die Lage so entwickelt, dass diese Werte „zunehmend infrage gestellt“ würden.