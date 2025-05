Ticket-Wahnsinn vor Relegationsduell!

Niklas Trettin 22.05.2025 • 21:28 Uhr Die Vorfreude auf das Relegationsduell gegen Braunschweig ist in Saarbrücken gigantisch. Alle wollen dabei sein. Um an Tickets zu kommen, nehmen die Fans sogar eine ungemütliche Nacht in Kauf.

Der Hype um den 1. FC Saarbrücken scheint grenzenlos zu sein. Erstmals seit fast 20 Jahren hat der Verein wieder die Chance, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Dafür ist ein Sieg in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig notwendig – und natürlich wollen alle dabei sein. Einige Fans gingen deshalb bis ans Äußerste.

Bereits am Mittwochnachmittag begannen zahlreiche Anhänger, oberhalb des Ludwigsparkstadions an der Geschäftsstelle zu campieren, um eine der begehrten Karten für das Rückspiel am kommenden Dienstag (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER) in Braunschweig zu ergattern. Und das, obwohl der Ticketverkauf erst am Donnerstag um 10 Uhr startete. Die Saarländer posteten ein Foto davon auf Instagram.

Darauf ist zu sehen, wie viele Fans, die die ganze Nacht an der Heimspielstätte des 1. FCS verbracht hatten, mit Campingstühlen ausgestattet waren. Auch Tische und Pavillons gehörten zum Repertoire. So ließen sich die euphorisierten Anhänger selbst von den niedrigen Temperaturen um die acht Grad Celsius und dem immer wieder einsetzenden Regen nicht die Laune verderben.

„Das ist einfach unglaublich”

Am Donnerstag um 9:30 Uhr reagierte auch der Verein auf das Durchhaltevermögen seiner treuesten Begleiter. „Seit gestern Nachmittag stehen viele von euch an der Servicekasse Ost – trotz Regen und Kälte. Das ist einfach unglaublich, und wir wissen euren Einsatz sehr zu schätzen. Denn unser großer Traum von der 2. Liga kann nur gemeinsam wahr werden”, teilte der Klub mit.

Gleichzeitig fügten die Saarländer hinzu: „Wir können nicht garantieren, dass alle aktuell wartenden Fans noch ein Ticket erhalten werden. Um einen geordneten Ablauf sicherzustellen, beginnen wir nun damit, die bereits Wartenden der Reihenfolge nach zu bedienen.“ Laut Medienberichten gingen letztlich jedoch alle wartenden Anhänger glücklich mit einem Ticket nach Hause.

Auf dem letzten Drücker in die Relegation

Saarbrücken schaffte erst am letzten Spieltag der 3. Liga den Sprung in die Relegation, indem sie Energie Cottbus vom dritten Platz verdrängten. Die Eintracht hingegen konnte sich in Liga zwei nach einer desolaten Leistung gegen Nürnberg am vergangenen Wochenende nicht mehr vom Relegationsrang lösen.