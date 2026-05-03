3. Liga: Aufstiegskampf spitzt sich zu - Herzschlagfinale voraus

SID 03.05.2026 • 15:37 Uhr Im Aufstiegskracher gegen Energie Cottbus gelingt dem MSV Duisburg ein Sieg, in den verbleibenden zwei Saisonspielen zeichnet sich nun ein Herzschlagfinale ab.

Der MSV Duisburg darf weiter vom Durchmarsch in die 2. Fußball-Bundesliga träumen und hat zwei Spieltage vor Saisonschluss für eine spannende Ausgangslage im Aufstiegsrennen der 3. Liga gesorgt.

Im Duell mit dem Tabellenzweiten Energie Cottbus gewann der MSV 2:1 (1:0) und zog auf 66 Punkte gleich. Nur wegen der um zwei Zähler schlechteren Tordifferenz steht Duisburg auf dem Relegationsplatz.

Standard bringt Duisburg auf Kurs

Für die abschließenden beiden Spieltage zeichnet sich somit ein Herzschlagfinale ab, einzig Tabellenführer Osnabrück ist bereits sicher aufgestiegen. Hinter Cottbus und Duisburg ist Rot-Weiss Essen (64 Punkte) abgerutscht. Beim VfB Stuttgart II hatte es am Samstag ein bitteres 1:6 (0:2) gegeben.

In einem ausgeglichenen Spiel in Duisburg bahnte ein Standard den Weg. Angreifer Thilo Töpken köpfte nach einer Ecke zum 1:0 ein (32.), Dominik Kother erhöhte nach dem Seitenwechsel (56.).