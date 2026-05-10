Last-Minute-Drama: "Mir sind die Tränen gekommen"

SID 10.05.2026 • 10:03 Uhr Weil Tolga Cigerci spät trifft, steht Energie Cottbus vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Bislang war Bruder Tolcay für die Tore zuständig.

Als Tolga Cigerci das erlösende Tor für Energie Cottbus erzielte, war auch Bruder Tolcay auf der Tribüne fix und fertig.

„Mir sind die Tränen gekommen, ich kann nicht beschreiben, was da eben passiert ist. So nervös war ich noch nie“, sagte der am Samstag gesperrte Angreifer nach dem 2:1 (1:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden überglücklich. Weil der drei Jahre ältere Tolga in die Bresche sprang, ist die Rückkehr in die 2. Bundesliga nach zwölf Jahren zum Greifen nah.

3. Liga: Cottbus hat alles in der eigenen Hand

„Ich muss das erstmal verarbeiten. Es war vogelwild“, sagte Joker Tolga Cigerci nach seinem Siegtor in der 89. Minute bei MagentaSport. Zwei Wochen zuvor hatte noch Tolcay mit einem Dreierpack beim 5:3 gegen Rot-Weiss Essen geglänzt. Der Lohn: Cottbus geht als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag, mit einem Sieg am Samstag bei Jahn Regensburg wäre der Aufstieg perfekt.

„Am Samstag gewinnen wir, und dann schenken wir der Stadt, dem Verein und uns den Aufstieg“, sagte Tolga Cigerci. Die Chancen stehen gut: Mit 69 Punkten liegt Cottbus vor Aufsteiger MSV Duisburg und Essen (jeweils 67) und hat zudem die beste Tordifferenz des Trios. Auch ein Remis könnte also reichen.

Duisburg patzt im Aufstiegsrennen

RWE gewann am Samstag nach zuvor drei Niederlagen in Folge 1:0 (0:0) gegen den SC Verl, Gianluca Swajkowski traf in der 50. Minute. Im Saisonfinale muss Essen bei Absteiger SSV Ulm antreten.