Zwangsabstieg! Löwen-Legenden sind fassungslos

Tobias Wiltschek 04.06.2026 • 20:49 Uhr Die ehemaligen 1860-Profis Daniel Bierofka, Sascha Mölders und Bernd Patzke eint ihre Wut und Betroffenheit nach dem Zwangsabstieg der Löwen.

Am Tag nach dem großen Löwen-Beben haben sich zahlreiche verdiente Spieler des TSV 1860 München zu Wort gemeldet.

Die Meinungen zum Zwangsabstieg des Traditionsklubs in die Regionalliga sind einhellig. Fassungslosigkeit, Wut und Entsetzen sind allenthalben zu spüren. “Es ist eine Schande. Verantwortungslos, charakterlos – von allen Beteiligten”, schimpfte Klub-Ikone Daniel Bierofka im Bayerischen Rundfunk.

Der 47-Jährige, der die Löwen 2018 nach dem ersten Abstieg in die Regionalliga als Trainer zum direkten Wiederaufstieg führte, nahm alle Beteiligten in die Verantwortung.

„Da kann sich keiner rausnehmen. Allen Leuten, allen Fans gegenüber, die eine Sympathie für diesen Verein haben“, sagte er. „Mittlerweile gehen einem da die Worte aus. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Ich hoffe, alle Beteiligte wissen, was das jetzt für den Verein heißt.”

Ex-Löwe Sascha Mölders: „Bin geschockt“

Einer der Spieler, die vor acht Jahren den Wiederaufstieg schafften, ist Sascha Mölders. „Ich weiß noch, wie Biero damals vor mir stand und meinte: ‚Jetzt kannst du zeigen, dass du Eier hast und bleiben‘“, schrieb der ehemalige Stümer auf Instagam.

Mölders blieb und feierte zusammen mit Bierofka die direkte Rückkehr in den Profifußball. „Ich bin gespannt, wie vielen der Löwe jetzt am Herzen liegt“, schrieb er weiter und zeigte sich „geschockt“. Aufgeben sei aber keine Option. „Nie.“

Auch die Vertreter der älteren Generationen äußerten sich geschockt. Peter Pacult, der die Löwen im Juni 1994 zum Aufstieg in die Bundesliga schoss, sagte dem Portal 5min.at: “Das ist mehr als traurig, das Ganze. Was bei 1860 passiert, ist wirklich traurig.”

Meister-Spieler Patzke: „Das ist der Anfang vom Ende“

Bernd Patzke, der 1966 mit den „Sechzgern“ Meister wurde, hat die Hoffnung auf bessere Zeiten nun endgültig aufgegeben. “Das ist der Anfang vom Ende. Das hoffe ich zwar nicht. Aber daraufhin wird es vermutlich hinauslaufen. Darauf haben sie über all die Jahre hingearbeitet“, sagte der mittlerweile 83-Jährige dem Fan-Portal dieblaue24.

Er hoffe, dass „sie überhaupt eine Mannschaft zusammenbekommen“, sagte der einstige Nationalspieler. Er ist aber skeptisch, ob sich sein Herzensverein in der Regionalliga überhaupt wird behaupten können.