Afrika Cup: Von "Verrätern" zu Helden: Das "Wunder der Elefanten" der Elfenbeinküste

Es grenzt schon an eine Sensation, dass die Elfenbeinküste am Samstag um den Einzug in das Halbfinale des Afrika Cups kämpfen wird. Passend ist also die Überschrift der französischen Sport-Zeitung L‘Équipe, die nach dem Krimi-Sieg im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Senegal von einem „Wunder der Elefanten“ schreibt.