Hakimi gibt Comeback nach Díaz-Foul

SID 29.12.2025 • 22:09 Uhr Marokko hat beim Afrika-Cup im Spiel gegen Sambia gleich mehrere Gründe zu jubeln.

Zweiter Fallrückzieher und Hakimi-Comeback: Gastgeber Marokko hat beim Afrika-Cup einen äußerst gelungenen Fußballabend gefeiert.

Der WM-Vierte von 2022 sicherte sich in Rabat durch ein hochverdientes 3:0 (2:0) gegen Sambia nicht nur den Gruppensieg und das Achtelfinalticket, sondern durfte neben der Rückkehr seines zuvor verletzten Starspielers Achraf Hakimi erneut ein Traumtor von Ayoub El Kaabi bejubeln.

Afrika-Cup: El Kaabi glänzt erneut mit Fallrückzieher

Die frühe Führung besorgte der Stürmer noch per „normalem“ Kopfballtreffer (9.), dann aber gelang dem 32-Jährigen mit seiner nächsten Flugeinlage bereits das zweite Kunststück im Turnierverlauf (50.).

Bereits beim Auftaktspiel gegen die Komoren (2:0) hatte er mit einem Tor per Fallrückzieher für Aufsehen gesorgt.

Für den Mitfavoriten traf am Montagabend auch Brahim Díaz von Real Madrid (27.), mit jeweils drei Treffern führen beide Spieler nun die Torschützenliste des Turniers an.

Die Gruppe A beendet Marokko somit mit sieben Punkten als Erster, bei ihrem Heimspiel streben die Marokkaner ihren zweiten Titel an. Erstmals gewann das Land das Kontinentalturnier 1976.

Afrika-Cup: Fans bejubeln Hakimi-Comeback

Auch das Comeback von Hakimi sorgte im weiteren Verlauf des Abends für große Freude bei den marokkanischen Fans.

Der Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain, der sich im November im Champions-League-Duell gegen Bayern München bei einem Foul von Luis Díaz eine Knöchelverletzung zugezogen hatte, feierte in der 64. Minute seine Rückkehr auf den Rasen.