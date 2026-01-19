Afrika-Cup: Marokkos tragischer Held bittet um Verzeihung

Johannes Vehren 19.01.2026 • 17:20 Uhr Brahim Díaz verschießt im Finale des Afrika-Cups kläglich einen Elfmeter. Der marokkanische Star meldet sich einen Tag nach der Pleite zu Wort.

Emotionales Statement von Brahim Díaz! Der marokkanische Pechvogel hat sich nach der Niederlage im Afrika-Cup gegen den Senegal zu Wort gemeldet.

Díaz verschoss in der Nachspielzeit einen Panenka-Elfmeter kläglich - anstatt zum Helden wurde er zur tragischen Figur des Abends.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Díaz gibt tiefen Einblick in seine Gefühlswelt

Einen Tag nach der bitteren Pleite schrieb der Profi von Real Madrid auf Instagram: „Meine Seele schmerzt. Ich habe von diesem Titel geträumt, dank all der Liebe, die ihr mir gegeben habt, dank jeder Nachricht, dank jeder Unterstützung, die mir das Gefühl gegeben hat, nicht allein zu sein.“

Der 26-Jährige betonte, dass er mit allem gekämpft habe, was er hatte, vor allem mit seinem Herzen. Díaz gestand: „Gestern habe ich versagt, und ich übernehme die volle Verantwortung dafür und entschuldige mich von ganzem Herzen.“

Der Marokkaner ergänzte: „Es wird mir schwerfallen, mich davon zu erholen, denn diese Wunde heilt nicht so schnell, aber ich werde es versuchen. Nicht für mich, sondern für alle, die an mich geglaubt haben, und für alle, die mit mir gelitten haben.“

Díaz muss auch noch mit Trophäe auf die Bühne

Díaz erklärte, dass er weitermachen werde, bis er den Marokkanern all diese Liebe zurückgeben und „der Stolz meines marokkanischen Volkes sein kann“.