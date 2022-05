Bundesliga-Relegation: Felix Magaths Duell mit der HSV-Vergangenheit - Mit Hertha BSC gegen seine alte Liebe

Am 12. April 1980 schießt er zum einzigen Mal in der Bundesliga drei Tore in einem Spiel, gegen 1860 München (6:1). Am Ende der Saison 1979/80, die dem HSV zwei zweite Plätze, in der Liga und im Landesmeisterpokal, einbringt, fährt der Spielmacher mit zur EM nach Italien.