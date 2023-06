HSV: Scheitern Walter und Co. erneut in der Relegation? Streitbarer Coach im Fokus

Packt der Hamburger SV in der Relegation noch das Wunder oder geht es in ein sechstes Jahr 2. Liga?

Nach der krachenden 0:3-Pleite beim VfB Stuttgart deutet wenig darauf hin, dass der HSV am Montagabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) im Rückspiel noch mal zurückschlagen könnte.

Seine Mannschaft, die ihm blindlings folgt, scheint der 47-Jährige im Griff zu haben, seine Nerven dagegen manchmal umso weniger. Immer wieder leistet sich der streitbare Coach rätselhafte Verfehlungen und Wutausbrüche an der Grenze oder darüber hinaus.

„Ich muss leider sagen, dass der Trainer mir sowas von auf den Sack geht“, polterte SPORT1 -Experte Mario Basler in der neuesten Folge seines Podcasts „Basler ballert“: „Der meint auch schon, er hätte den Weltfußball erreicht.“

Walter ist der HSV-Vulkan

Jüngstes Beispiel: Nach der deutlichen Niederlage in Stuttgart versammelte sich seine Mannschaft auf dem Platz in einem großen Kreis, während Walter - entsprechend angefressen - eine Ansprache hielt.

In sein Visier geraten auch immer wieder die Schiedsrichter, so wie im März in Karlsruhe, als die Gäule mit Walter durchgegangen waren.