VfB Stuttgart - HSV: Muss die Relegation reformiert werden? - Kommentar von Pit Gottschalk

Ist es gerecht, wenn der Dritte der 2. Liga nicht direkt aufsteigen darf, sondern eine Extrarunde in der Lotterie namens „Relegation“ drehen muss? Nur dreimal in den vergangenen 14 Jahren bestanden die Zweitligisten ihre Reifeprüfung gegen den Drittletzten der Bundesliga:

Ist die Abschaffung der Relegation sinnvoll?

Laut Bundesligabarometer sehen die deutschen Fußballfans die HSV-Chancen in der Relegation 2023 gegen Stuttgart deshalb als gering an: Nur jeder Vierte (22,9 Prozent) meint, dass sich der frühere Bundesliga-Dino in den zwei Spielen am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) und Montag durchsetzen wird.