Bundesliga: Alle Transfers im Sommer der Saison 2021/22

Zugänge: Omar Richards (FC Reading/ablösefrei), Dayot Upamecano (RB Leipzig/42,5 Millionen Euro), Joshua Zirkzee (war an Parma Calcio ausgeliehen), Chris Richards (war an die TSG Hoffenheim ausgeliehen), Adrian Fein (war an PSV Eindhoven ausgeliehen), Lars Lukas Mai (war an den SV Darmstadt 98 ausgeliehen), Michael Cuisance (war an Olympique Marseille ausgeliehen), Christian Früchtl (war an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen), Sven Ulreich (Hamburger SV/ablösefrei)