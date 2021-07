Borussia Dortmund: Defensiv-Dilemma von BVB und Rose

„Wir wollen flexibel zu sein“, war einer der ersten Sätze, die der neue BVB-Trainer bei seiner Vorstellung in Dortmund vor drei Wochen sagte. Flexibilität - vor allem in der Defensive - ist der Grundsatz des Systems Rose: „Wir wollen Dreierkette, Viererkette und Raute spielen können. Auch das 4 - 3 - 3 und 4 - 3 - 2 - 1, was Edin (Terzic) gespielt hat, ist sehr interessant.“ In Gladbach hat Rose teilweise während des Spiels von Vierer- auf Dreierkette umgestellt. Das will er auch in Dortmund machen.