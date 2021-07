BVB: Giovanni Reyna stichelt gegen Erling Haaland - Lob für Neuer

Auch Marco Reus hatte sich am Sonntag dazu geäußert und sie als „gewagt“ bezeichnet. „Das muss man mal ansprechen, glaube ich. Aber irgendwie passt’s auch zu ihm“, meinte Reus in einer Medienrunde: „Er ist einfach ein guter Typ. Wenn er die Leistung weiter so bringt, kann er von mir aus anziehen, was er will - oder auch gar nichts anziehen. Das ist mir auch egal.“