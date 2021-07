FC Bayern: Drohen Abgänge von Goretzka, Kimmich und Coman wegen Gehalt?

Doch ein andauernder Gehaltspoker, in dem beide Seiten so weit auseinanderliegen, könnte auch den Ex-Schalker ins Grübeln bringen. Eine risikoreiche Situation, in der sich Kahn, Hasan Salihamidzic und Co. befinden. Zumal Bayern mit David Alaba in diesem Sommer schon eine Stütze des Triple-Siegs von 2020 verloren hat.