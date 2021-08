Borussia Mönchengladbach: Was Max Eberl Marco Rose vorwirft

Und dieser Hinsicht wurde er offenbar von Rose enttäuscht. “Am Ende muss man sagen, dass er die Identifikation, die er am Anfang gepredigt hat, nicht unbedingt in dem Maße gelebt hat”, fügte Eberl an: “Er hat sich für den vermeintlich größeren Klub entschieden, bei dem er für sich gefühlt hat, eher Deutscher Meister werden zu können als bei uns.”