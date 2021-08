BVB: Erling Haaland muss an Schwächen arbeiten - Rose macht Ansage

“Erling möchte ein kompletter Spieler werden und arbeitet ständig dran”, sagt Rose angesprochen von SPORT1 auf die Schwächen von Erling Haaland. “Er ist noch so jung und hat noch so viel Entwicklungspotenzial, er weiß das auch. Man stelle sich vor, er schöpft das voll aus - was er dann für ein Fußballer wird. Erling will sich ständig verbessern und ist nie zufrieden.” (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)