BVB: Moukoko und Haaland häufiger als Duo? Das plant Rose

Gegen Frankfurt agierte Dortmund im 4-3-3, mit Marco Reus als Links- und Hazard als Rechtsaußen. Wenn Rose auch in der Liga häufiger auf das Zwei-Spitzen-Modell setzt, bietet sich Moukoko für weitere Startelf-Einsätze an Haalands Seite an - speziell so lange Malen noch nicht voll fit ist.