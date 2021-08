Eintracht Frankfurt: Oliver Glaser mit schmalen Grat bei Flip Kostic

Angesprochen auf die Systemumstellung von Dreier- auf Viererkette, sagte der Schweizer: “Es ist so, dass wir sehr viel Bewegung in unserem Spiel haben und variabler sind. Für Filip Kostic ist das ungewohnt. Er hat in den vergangenen drei Jahren nur links an der Linie gespielt. Filip muss variabler sein, in die Tiefe kommen und dann wieder auf der Außenbahn präsent sein. Das soll uns helfen, dass wir noch unberechenbarer werden.” (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)