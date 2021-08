FC Bayern im Transfer-Endspurt: Das sind die Pläne der Münchner

Vor allem Josip Stanisic, der in den ersten beiden Pflichtspielen in der Startelf stand. Der 21 Jahre Defensiv-Allrounder vertritt aktuell den verletzten Benjamin Pavard. “Er macht es gut. Aber was passiert, wenn Benji nochmal ausfällt und Stani eine Schwächephase hat?” Daher ist ein Neuzugang für diese Position nicht ausgeschlossen. Ohnehin wünscht sich Nagelsmann für die rechte Seite einen ähnlichen offensiv ausgerichteten Spieler wie Alphonso Davies links.