FC Bayern: Kimmich, Kahn, Salihamidzic werden wegen Sané deutlich

“Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit dem Verein. Was da passiert ist, das ist nicht nur unglücklich, sondern auch echt frech und bitter”, sagte der Defensivspieler: “Vor allem wenn man bedenkt, was wir in der vorletzten Saison geleistet haben. Wir haben alle Titel gewonnen und haben immer betont, dass wir diesen Erfolg mit den Fans wiederholen wollen. Dass dann sowas im ersten Heimspiel gegen einen Spieler passiert, dann finde ich das nicht gerechtfertigt.”