FC Bayern: Marcel Sabitzer wechselt von RB Leipzig und übernimmt Goretzka-Nummer

In 229 Pflichtspielen für RB Leipzig hat Sabitzer 52 Tore geschossen und 42 Assists geliefert. Aufgrund von Schambeinproblemen wurde er an den ersten beiden Spieltagen nur eingewechselt. In München soll Sabitzer mit seinen Qualitäten das Zentrum um die gesetzten Joshua Kimmich und Leon Goretzka verstärken.