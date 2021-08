Leroy Sané: Bayern-Fans feiern Auswechslung und pfeifen

“Wir haben insgesamt in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht. Die Pfiffe habe ich kurz wahrgenommen. Ich wusste am Anfang nicht, ob das der Ein- oder der Auswechslung gilt”, sagte Trainer Julian Nagelsmann: “Es gehört sich, dass die eigenen Fans die Spieler unterstützen. Das ist mir immer mehr wert. Es gibt keinen Spieler auf der Welt, der nicht am liebsten Top-Leistung abruft und ein super Spiel macht.”