Ádám Szalai steht Mainz 05 nach Test-Verwirrung wieder zur Verfügung

Szalai war bei der ungarischen Nationalmannschaft zunächst positiv getestet worden. Danach wies er aber drei negative Befunde auf, durfte bereits am Mittwoch gegen Andorra auflaufen und steuerte einen Treffer bei. Zuvor hatten die Mainzer mitgeteilt, dass für das Gastspiel in Sinsheim mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Heidelberg noch formale Fragen zu klären seien (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).