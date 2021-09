Borussia Dortmund: Erling Haaland und seine unglaubliche Statistik

Dass der bullige Stürmer in seiner Entwicklung noch längst nicht am Ende ist, bewies er zuletzt mit neuen Skills. Während Kopfbälle bislang nicht zu seinen Stärken gehörten, hat er diese jetzt auch im Repertoire. Erst zwei Kopfballtore hatte er in seinen ersten beiden BVB-Spielzeiten erzielt, in der laufenden Saison hat er seine bisherige Ausbeute bereits verdoppelt - und traf zuletzt auch gegen Union per Kopf.