Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr)

Der BVB will die Erfolgsserie von drei Siegen bei der Borussia ausbauen. Beim FC Augsburg gab es für Gladbach am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Letzte Woche gewann Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin mit 4:2. Somit belegt Dortmund mit zwölf Punkten den dritten Tabellenplatz.