Bundesliga: Mainz-Sportvorstand Christian Heidel über Corona, Bo Svensson und Schmidt

Heidel: Wir schielen nirgendwo hin. Wir haben drei Spiele gespielt und sechs Punkte geholt. Nicht mehr und nicht weniger. Es kann so viel in einer Saison passieren. Es kann in einer Saison noch so viel passieren. Man hat nicht immer Einfluss darauf. Wir hatten uns beispielsweise so auf den Saisonstart gefreut und auf einmal war die halbe Mannschaft in Quarantäne. Das konnten wir so auch nicht einplanen. Wir tun alles dafür, Erfolg zu haben. Wichtig ist zu sehen, wie wir auf Rückschläge reagieren. Dadurch wächst eine Mannschaft zusammen. Die Mannschaft muss die Art des Fußballspielens so fortsetzen, wie sie es im Januar begonnen hat. Durch die Zuschauer ist das vielleicht noch etwas einfacher. Auch wenn die Stadien noch nicht voll waren, hat die Atmosphäre bei unseren beiden Heimspielen sehr geholfen.